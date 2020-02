Parket eist tien maanden cel voor drugskoerier die ruim een kilogram speed op rug plakte Tim Van Der Zeypen

24 februari 2020

16u15 0 Mechelen Een 42-jarig Fransman moest zich maandag verantwoorden voor het vervoeren van ruim een kilogram speed. Begin december 2019 werd hij op de trein van Antwerpen naar Brussel gecontroleerd door de politie. Volgens het parket ging het om een drugskoerier.

De drugs was keurig vastgeplakt op de rug van de 42-jarige Nabil H. en opgesplitst in twee pakken. Wanneer de politie hem arresteerde, bleek hij ook nog in het bezit te zijn van een SIM-kaart. Die had hij in zijn mond verstopt. “Het gaat hier om een drugskoerier op terugweg van Nederlands naar Frankrijk", aldus de openbaar aanklager.

Nog volgens de openbaar aanklager deed de veertiger er alles voor om zijn opdrachtgevers uit de wind te houden. Het vorderde daarom een effectieve celstraf van tien maanden en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. De feiten werden niet betwist. Zijn advocate probeerde de situatie te kaderen. Volgens haar werd hij het slachtoffer van het misbruik van zijn mentale achterstand.

“Hierdoor kunnen anderen hem gemakkelijk iets wijs maken”, zei de advocate. “Hij kreegt duizend euro om iets te gaan ophalen maar had nooit het besef dat het strafbaar was. Pas in Nederland en wanneer de drugs op zijn lichaam werd geplakt. Toen heeft hij de domme beslissing gemaakt om ermee verder te doen.” De verdediging vroeg een straf met uitstel. Volgens de advocate zat beklaagde ruim tweeënhalve maand in de gevangenis zonder bezoek. Omdat zijn ouders nog steeds in Frankrijk wonen. Vonnis op 9 maart.