Parket eist tien maanden cel voor diefstal met geweld (met 5 euro buit) TVDZM

01 oktober 2019

16u25 0 Mechelen Een jongeman uit Mechelen riskeert een celstraf van tien maanden effectief voor een diefstal met geweld. Die vond eind mei plaats. Hij viseerde toen drie jongeren in de buurt van de Thomas More Hogeschool.

De jongeman wandelde eind mei richting het drietal en eiste onmiddellijk een geldsom. “Pas wanneer het latere slachtoffer naar zijn portefeuille greep, werd hij vastgepakt en nam hij 5 euro uit de portefeuille. Voor hij ervandoor ging met een fiets van een van de andere jongeren, bedreigde hij hen. Zo zouden er represailles zijn indien de politie er werd bij gehaald”, aldus de openbaar aanklager op zitting.

De politie werd er alsnog bijgehaald. Op basis van een persoonsbeschrijving en een foto die werd getrokken door een van de andere slachtoffers, kon de jonge Mechelaar worden geïdentificeerd en gearresteerd.

Opmerkelijk is dat de tiener op het moment van de feiten nog maar net 18 was geworden en ondanks zijn jeugdige leeftijd al gekend was bij de politie. Zo werd hij al berispt door de jeugdrechter en werd hij ook al veroordeeld voor een diefstal door de correctionele rechter.

De verdediging betwistte de feiten. Zo was de Mechelaar volgens zijn advocaat wel aanwezig bij de diefstal maar klopt de rest van het verhaal niet. “Bovendien zijn hier geen objectieve getuigenissen”, besloot de raadsman. Hij vroeg de vrijspraak op basis van twijfel.

Vonnis op 14 oktober.