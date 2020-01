Parket eist straf met uitstel voor partnergeweld TVDZM

22 januari 2020

13u20 0

Kelly C. riskeert een celstraf van tien maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel voor partnergeweld. In januari 2019 maakte zijn vrouw melding van partnergeweld. De vrouw bleek te zijn geslagen door C., met een blauw oog en een gezwollen oor als gevolg. Ook in het verleden werd ze volgens het parket slachtoffer van partnergeweld. Een gevolg van een alcoholverslaving van C.. “Ik weet dat ik er moet aan werken en ik wil dat ook doen”, zei de man op zitting vanochtend. Hij ontkende de feiten niet. Ondanks zijn zware strafblad kon de rechtbank zich daarin vinden. Al vond het wel dat er een serieus stok achter de deur nodig was. Een uitspraak van rechter Suzy Vanhoonacker volgt op 19 februari.