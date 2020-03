Parket eist drie jaar cel tegen twintiger na uithaal met schaar naar vriend Tim Van Der Zeypen

13 maart 2020

12u30 0 Mechelen De 28-jarige Saïd E.K. uit Mechelen riskeert een celstraf van drie jaar. Hij moest zich donderdagvoormiddag verantwoorden voor een poging doodslag. Drie maanden geleden haalde hij uit met een schaar en verwondde hij een vriend. De feiten werden niet betwist maar de verdediging vroeg een straf met uitstel.

Het slachtoffer werd destijds bebloed aangetroffen op straat. De politie werd erbij gehaald en na te zijn verzorgd in het ziekenhuis werd hij verhoord. De man verklaarde meteen te zijn aangevallen door de twintiger in zijn eigen flat. Hij had matige verwondingen opgelopen aan de neus.

“Het slachtoffer zei de politie om geen klacht in te dienen. Volgens hem ging het om ‘zatte zever’ tussen beiden”, vertelde openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt op zitting. “Maar gelet op het wapen en het feit dat beklaagde stak in het aangezicht, gaat het hier om een poging doodslag.”

Onopzettelijke slagen en verwondingen

Het parket eiste een celstraf van drie met probatie-uitstel gekoppeld aan een residentiële opname. “Een allerlaatste kans voor meneer die inmiddels een aardig strafblad heeft opgebouwd”, klonk het nog op de zitting. De verdediging betwistte de feiten niet.

E.K.’s advocate Sylke Vankeerberghen vroeg de herkwalificering van de poging doodslag. Volgens haar ging het om een opzettelijke slagen en verwondingen ging. “Het was helemaal niet de bedoeling om de tegenpartij te raken”, aldus de strafpleiter.

Zij gingen tot slot akkoord met een straf met uitstel. “Me naar de gevangenis sturen gaat me echt niet helpen. Ik heb een begeleiding nodig”, vulde E.K. aan. Een vonnis volgt op 9 april.