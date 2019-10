Parket eist celstraf na verkeersagressie tussen fietser en autobestuurder TVDZM

22 oktober 2019

Joeri M. uit Hulshout riskeert een celstraf van vijf maanden en een geldboete van 800 euro effectief. De Kempenaar stond terecht voor een geval van verkeersagressie. December 2018 stapte in de Rupelstraat in Mechelen-Noord uit zijn wagen nadat een fietser tegen zijn auto was gebotst. “Het gevolg van een te smalle straat waarbij de fietser en de auto te dicht tegen elkaar kwamen toen ze elkaar kruisten”, luidde het bij het parket. Beklaagde deelde volgens het slachtoffer eerst een klap uit en vervolgens ook nog enkele trappen. Zelfs nadat het slachtoffer al op de grond lag. Het slachtoffer raakte gewond aan de knie, de schouder en in het aangezicht. “Ik ben uitgestapt omdat ik dacht dat hij bewust tegen mijn auto had getrapt. Ik heb hem trouwens enkel een duw gegeven”, vertelde M. “Bovendien was de man dronken. Wie zegt dat deze opgelopen verwondingen van die duw en val zijn?” De kempenaar kende in het verleden al enkele veroordelingen door de politierechter. Zelf vroeg hij de vrijspraak of een straf met uitstel. “Ik ben ook zeker bereid om een cursus agressiebeheersing te volgen”, besloot M.

Vonnis binnen de maand.