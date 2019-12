Parkeerwachter benadert vrouwelijke autobestuurders op seksuele wijze: “Ze hebben me gewoon misbegrepen” TVDZM

11 december 2019

16u12 2 Mechelen Een parkeerwachter uit het Mechelse riskeert een celstraf van zes maanden met een eventueel probatie-uitstel voor belaging. In april 2018 sprak hij een vrouwelijke autobestuurder aan en probeerde hij haar onder meer te overtuigen om samen seks te hebben. De man werd intussen ontslagen.

De vrouw werd aangesproken door de man kort nadat ze haar wagen had geparkeerd. “Het leek initieel op een schijnbaar onschuldig gesprek maar ontaardde heel snel”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting woensdagochtend. “Zo vroeg hij naar haar BH-maat en vertelde hij haar dat hij in het verleden al meermaals vrouwen had betaald om seks te hebben. Even later vroeg hij haar of hij ze niet kon overtuigen om dit ook te doen.”

“Misbegrepen”

Er werd klacht ingediend bij het parkeerbedrijf waar de man voor werkte. De parkeerwachter werd geïdentificeerd en uitgenodigd bij de politie voor verhoor. Oorspronkelijk ontkende hij de feiten. Zo vertelde hij de speurders onder meer dat de vrouwen hem allicht verkeerd hadden begrepen. “Toen bleek ook dat het niet bij die ene keer was gebleven”, ging aanklaagster Claessens verder. “Bij het parkeerbedrijf waren er in het verleden ook al gelijkaardige klachten binnen gekomen.”

Problematiek

Vandaag stond hij uiteindelijk enkel terecht voor maar één feit en vorderde het parket een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro met een eventueel probatie-uitstel. Intussen kwam de parkeerwachter tot inkeer en gaf hij de feiten toe. “Hij beseft intussen ook dat hij een problematiek heeft”, repliceerde Evelien Jacobs. “Sinds deze feiten pleegde hij er bovendien ook geen nieuwe meer.” Er werd en probatie-opschorting gevraagd. De beklaagde werd intussen al ontslagen bij het parkeerbedrijf, maar is nog wel aan de slag als parkeerwachter in een andere zone.

Een vonnis volgt op 8 januari.