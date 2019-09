Parkeerschijf moet parkeerdruk in Nijverheidsstraat doen dalen Wannes Vansina

02 september 2019

20u45 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft maandagavond beslist om het gebruik van de parkeerschijf te verplichten in de Nijverheidsstraat in de wijk Nekkerspoel.

De parkeerbeperking zal gelden op weekdagen van 9 tot 18 uur en moet de parkeerdruk doen dalen. De maatregel komt er nadat uit een bevraging is gebleken dat er bij de bewoners een draagvlak is. Zij kunnen een bewonerskaart aanvragen. De zogenaamde blauwe zone bestaat in de buurt nu al in een deel van de Paardenkerkhofstraat, de Grote Nieuwedijkstraat en de Pasmolenstraat.

Gemeenteraadslid Frank Creyelman (Vlaams Belang) vroeg de parkeerorganisatie te herbekijken omdat de brandweer vorige week problemen zou hebben ondervonden bij de brand in De Oude Weverij. Volgens burgemeester Bart Somers (Open Vld) is de buurt geen vragende partij voor het schrappen van parkeerplaatsen.