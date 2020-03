Parkeergebouw Eandissite genomineerd

voor Publica Awards Wannes Vansina

25 maart 2020

13u05 0 Mechelen Het toekomstige parkeergebouw op de Eandissite in Mechelen komt in aanmerking voor de Publica Awards 2020, prijzen waarmee lovenswaardige overheidsprojecten in de schijnwerpers worden geplaatst.

Het ontwerp voor het multifunctionele parkeergebouw komt van POLO Architects, Archipelago en Vogt Landscape Architects. Zij ontwierpen een energiezuinig, multifunctioneel landmark. Op het dak geeft het groene, openbare stadsbalkon een prachtig uitzicht over de stad. De parkeerverdiepingen kunnen, indien dat ooit nodig zou zijn, omgevormd worden tot bijvoorbeeld kantoren.

“Het energiezuinig gebouw is een onmisbare schakel in het bevorderen van duurzame mobiliteit en daarmee van een duurzame, leefbare stad. Dit gebouw is veel meer dan een klassieke randparking: het vormt samen met zijn omgeving een mobiliteitshub”, zegt Mauro Poponcini, founding partner van POLO Architects.

Het project van de stad Mechelen en het consortium Kairos - Montreal komt zowel in aanmerking voor de juryprijs als de publieksprijs. Stemmen kan tot en met 1 juni.