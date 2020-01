Parkeerders betalen soms meer dan aangegeven: tarieven op alle parkeermeters pas in loop week aangepast Wannes Vansina

06 januari 2020

11u15 0 Mechelen Sinds begin dit jaar gelden hogere parkeertarieven in Mechelen, maar de parkeermeters hinken achterop. Volgens parkeerbedrijf Streeteo zal alles pas in orde zijn in de loop van deze week.

Het stadsbestuur besliste om de tarieven fors op te trekken. Vanaf dit jaar betaal je in het centrum 2,5 euro per uur, ook op zon- en feestdagen. Voordien was dat 1,7 euro. Omdat een aantal parkeermeters nog de oude tarieven vermeldt, betaal je nu soms meer dan aangegeven en dat zorgt voor ergernis.

Volgens schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke is Streeteo volop bezig met de aanpassingen, maar is dat een arbeidsintensief werkje. Zo zou een aanpassing 20 à 30 minuten per parkeermeter kosten, en er staan er 250 in Mechelen. “Nog niet alles werd aangepast, maar in de loop van de week zal dat wel het geval zijn”, kreeg zij van het parkeerbedrijf te horen.