Pakjesautomaat Veemarkt verhuist naar Nekkerspoel Wannes Vansina

14 september 2020

18u25 10 Mechelen De pakjesautomaat die bpost een klein jaar geleden heeft geplaatst op de Veemarkt, verhuist begin volgend jaar naar station Nekkerspoel.

Bpost plaatste op drie locaties in de stad zogenaamde Cubee-pakjesautomaten: op de Zandpoortvest, het Rode Kruisplein en de Veemarkt. Gebruikers kunnen er pakjes afhalen of deponeren. Meteen reageerde Pat Donnez afwijzend op het ‘gedrocht’ op de Veemarkt. “Weg zon. Weg relatieve rust. Weg mooie blik op de stad.”

Begin dit jaar werd dan beslist om de Cubee 100 meter te verplaatsen naar een nieuwe stek ter hoogte van de Varkensstraat, een beslissing die nu wordt herroepen. De pakjesautomaat komt wel tegenover station Nekkerspoel.

“Dat is een mobiliteitsknooppunt. De ideale ophaal- en afleverplek voor postpakketjes. Sinds de plaatsing van kleinere automaten van bpost is de Cubee ook niet meer nodig in de buurt van de Veemarkt”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

De verplaatsing is niet voor meteen. Eerst moet nog een hele procedure met onder meer een openbaar onderzoek worden doorlopen.