Paasboom zorgt voor vrolijke noot op verlaten markt Wannes Vansina

26 maart 2020

16u40 0

De Mechelse Grote Markt biedt een wat desolate aanblik met al die gesloten horecazaken, maar de uitvoeringsdiensten van de stad zorgden deze week voor een kleurige noot. Voor het stadhuis legden ze in aanloop naar Pasen een groenperkje aan met fleurige bloemen en twee paasbomen. Corona of niet, de medewerkers blijven overigens ook elders in de stad trouw op post om de straten en groenperkjes netjes te houden.

