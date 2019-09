Paaltjes zetten Europalaan op stelten: “Hier moet je hogere studies Pesten en Onkunde voor gestudeerd hebben” Wannes Vansina

16 september 2019

16u47 0 Mechelen Bewoners en gebruikers van de Europalaan in Mechelen-Zuid zijn niet te spreken over de paaltjes die vorige week door de stad in hun straat werden geplaatst. Die moeten het verkeer afremmen, maar volgens bewoners zijn ze ronduit gevaarlijk en zorgen ze voor files. De stad wil de hele nieuwe verkeerssituatie rondom Huyghebaert, met ook de knip in de Kruisbaan, volgende maand evalueren.

Mobiliteit is al maanden een heet hangijzer in Mechelen-Zuid. Een petitie tegen de ANPR-camera ter hoogte van schooltje Pius X werd zo’n 2.500 keer getekend. “Men wou het sluipverkeer en de snelheidsduivels aanpakken, maar het probleem is gewoon verplaatst”, luidde de kritiek niet veel later in Geerdegem-Schonenberg. Nu is het aan de Europalaan om op de achtste poten te gaan staan, want ook hier is er na 1 juni een pak meer verkeer. “Het is véél drukker geworden. ’s Morgens hebben we veel meer lawaai”, stelt Philip Verbeke vast.

Ongevallen

Het drukkere verkeer in combinatie met de maatregelen die vorige week werden genomen, zorgt voor veel ongenoegen. De stad liet voor de fietsers richting Brusselsesteenweg een fietssuggestiestrook schilderen. “Dat is een goede zaak”, vindt Verbeke. “Het hobbelige fietspad aan de overzijde moesten de fietsers in twee richtingen delen met voetgangers. Dat was gevaarlijk.” Veel bewoners blijken het met hem eens.

In het begin van de Europalaan sneuvelden er voor die fietssuggestiestrook wel verschillende parkeerplaatsen en daar kan niet iedereen mee lachen. Voor veel meer ergernis zorgen de paaltjes verderop richting Geerdegem-Schonenberg. “De parkeervakken zijn opgeschoven naar het midden van de straat, waardoor wagens niet meer kunnen kruisen. Daardoor staan wagens op drukke momenten in de file. Niemand die dit begrijpt. Vorige week waren bestuurders al tegen mekaar aan het roepen omdat de een aan de ander niet wilde toegeven. Vorige week zat ook een vrachtwagen vast. Hier gaan accidenten gebeuren”, voorspelt Marie-Louise Hommay.

Daarnaast vreest ze dat openzwaaiende portieren gevaarlijk zijn voor fietsers op de suggestiestrook. Ook op sociale media wordt vol onbegrip gereageerd. “Hier moet je hogere studies Pesten en Onkunde voor gestudeerd hebben.”

Verkeersvertragend

De wijzigingen in de Europalaan en de hele omgeving van Huyghebaert kwamen er volgens schepen Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) na de vraag van de buurt om iets te doen aan de snelheid en het sluipverkeer in de wijk. “We hebben een heel traject doorlopen, waarop maatregelen genomen zijn. Deze in de Europalaan zijn zowat de laatste”, zegt de politicus. “Het fietspad was een vraag van de buurt, net zoals maatregelen tegen overdreven snelheid. De parkeerplaatsen met paaltjes hebben een verkeersvertragend effect.”

De stad laat momenteel op verschillende plaatsen verkeerstellingen uitvoeren. De resultaten zullen vergeleken worden met deze van voor de wijzigingen. “In oktober zullen we een evaluatie maken”, aldus Vandersmissen. Op de beloofde vrachtwagensluis in de Europalaan blijft het voorlopig wel wachten. “Dat zit in de meerjarenplanning omdat dit gepaard gaat met een serieuze investeringen”, aldus nog de schepen.