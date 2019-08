Overvolle aula neemt afscheid van basketbalicoon Robert Marchant Els Dalemans

10 augustus 2019

12u29 0 Mechelen In een overvolle aula namen familie en vrienden zaterdag afscheid van basketbalicoon Robert Marchant. De Mechelaar overleed op 30 juni, exact op zijn 76ste verjaardag.

Marchant speelde tien jaar lang basketbal op het hoogste niveau bij Racing Mechelen en was er recordhouder met 52 Europese wedstrijden. Na die carrière ging hij aan de slag als coach, onder zijn hoede won de Mechelse ploeg verschillende landstitels en bekers. “Eén van de mooiste momenten voor papa was de finale van de Europese Korac Cup met Racing Mechelen, tijdens het seizoen ’72-’73. Dat was een absoluut unicum, geen andere ploeg raakte ooit zo ver”, zegt dochter Nancy Marchant.

Vanaf 1987 werd Robert Marchant coach bij onder andere Basket Bonheiden, BBC T&T Turnhout, Vabco Mol, Basics Melsele, Bornem, Beringen, Aarschot, Notre Dame Leuven en Kangoeroes Basket Mechelen. “Papa was voor velen een mentor: hij was een rustige man met een eigen visie en een sterk karakter. Iedereen kon bij hem terecht voor hulp en goede raad. Hij was ook tot op het laatste moment bezig met zijn grote passie, als jeugdcoördinator was hij nog tot een week voor zijn overlijden in de weer met de planning voor het volgende seizoen.”