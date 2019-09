Oververhitte motor zet boot onder de rook TVDZM

30 september 2019

12u00 0

Op de Leuvensevaart langs de Hanswijkvaart in Muizen (Mechelen) is vanochtend een brandje uitgebroken op een vaartuig. De brand situeerde zich ter hoogte van de motor en ging gepaard met heel wat rook. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. “We hebben de batterij afgekoppeld en gekoeld”, vertelt brandweerkapitein Peter Verelst. “Verder moesten we ook nog de boot moeten ventileren.” De schade bleef beperkt. Na de bluswerken werd er een ambulance ter plaatse gevraagd. De eigenaar van het vaartuig, die op de boot woont, raakte bevangen door de rook. Dit terwijl hij een eerst een eerste bluspoging ondernam. Hij kreeg extra zuurstof toegediend. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht. Vermoedelijk raakte de motor oververhit nadat hij op hol sloeg. De boot is niet onbewoonbaar maar zal wel moeten worden geventileerd en worden gekuist.