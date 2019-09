Overvallers die Mechelse apotheek terroriseerden riskeren zes jaar cel Tim Van der Zeypen

09 september 2019

16u36 0 Mechelen Twee jongeren uit Mechelen hebben zich maandagmiddag moeten verantwoorden voor een hele reeks overvallen. Naast vier overvallen op apotheek Multipharma kregen ook een elektrozaak, een bakkerij en nog een andere apotheek in de buurt hen over de vloer. Het parket eiste celstraffen van zes jaar effectief. De twee betwistten hun betrokkenheid, niet maar vroegen mildere straffen.

De negentienjarige Amer E. en Ayoub C. (20) begonnen aan hun reeks overvallen op 12 februari jongstleden. Gemaskerd drongen ze toen kort voor sluitingstijd Apotheek Multipharma binnen. De medewerkers werden bedreigd met een pistool en de inhoud van de kassa werd leeggeroofd. Deze modus operandi zou het duo op ruim anderhalve maand tijd nog eens drie keer herhalen bij de Mechelse apotheek langs de Battelsesteenweg.

Het duo werd uiteindelijk ontmaskerd na doorgedreven onderzoek van rechercheurs van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek en het bekijken van de camerabeelden. Eind maart werden ze opgepakt dankzij een alerte medewerker van een autogarage. Die had hen opgemerkt op het moment dat ze volgens het parket van plan waren om een nieuwe overval te plegen. Deze keer op supermarkt Carrefour, eveneens langs de Battelsesteenweg en nog geen 24 uur na hun laatste overval op Apotheek Multipharma.

Reeks overvallen

Het parket kon de twee jongeren na hun arrestatie ook nog linken aan een reeks andere overvallen. Zo gingen ze onder meer langs bij elektrozaak Vanden Borre op de Guido Gezellelaan, een apotheek langs de Hombeeksesteenweg en bij bakkerij Brood & Banket in de Hoogstraat. Maandagmiddag moesten de twee jongeren zich ook voor deze overvallen verantwoorden voor de Mechelse rechter.

Omdat ze volgens het parket ook nog in een team opereerden en er een duidelijke rol werd afgesproken, stonden ze ook terecht voor deelname aan een criminele organisatie. Het openbaar ministerie tilde zwaar aan de feiten en hield rekening met de psychische impact bij de slachtoffers van de overvallen. Het eiste zowel tegen Amer E. als Ayoub C. een effectieve celstraf van zes jaar.

Mildheid

Het duo ontkende hun betrokkenheid in de zaak niet en gaf toe dat het de overvallen had gepleegd. Na hun arrestatie in maart werden de twee een tijdje opgesloten in de gevangenis maar ze mochten intussen hun cel al verlaten met een enkelband. De verdediging vroeg om daar rekening mee te houden. Net zoals met hun jeugdige leeftijd en hun blanco strafregister. De twee kwamen volgens hun raadsmannen nog nooit eerder in aanraking met de politie of het gerecht. Zij stelden voor de twee respectievelijk een werkstraf en een straf met uitstel voor.

Een vonnis volgt op 23 september.