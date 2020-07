Overval op sigarettenwinkel Sint-Pieter opgelost: “Twee zestienjarigen opgepakt” Tim Van Der Zeypen

03 juli 2020

17u30 3 Mechelen Amper drie dagen na de overval op sigarettenwinkel Sint-Pieter op de Veemarkt in het Mechelse stadscentrum, kon de recherche van de lokale politie twee verdachten arresteren. Het gaat om twee zestienjarigen.

Dinsdagavond stapte één van de overvallers kort na 17 uur de sigarettenwinkel binnen. De man was gemaskerd en gewapend met een mes. Hij eiste de inhoud van de kassa, maar toen de uitbater hier niet op inging, haalde de dader uit met het mes. Hierbij raakte de uitbater gewond aan de hand.

Buiten stond een kompaan van de overvaller te wachten. Samen sloegen ze op de vlucht richting het centrum van Mechelen. De politie werd erbij gehaald en de lokale recherche startte onder leiding van een onderzoeksrechter in Mechelen een onderzoek op. En met succes. Amper drie dagen na de overval werden er twee jongeren opgepakt.

Zestienjarigen

“Het gaat om twee zestienjarigen uit Mechelen en Antwerpen”, bevestigt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Zij zullen voor de jeugdrechter worden geleid.” Dit zou in de loop van vrijdagnamiddag gebeuren. Momenteel is de beslissing van de jeugdrechter nog niet bekend. Zij kan ofwel maatregelen opleggen of de jongeren in een jeugdinstelling plaatsen.

Het onderzoek wordt nu verder gezet. Diezelfde dinsdagavond werd er ook in de Leopoldstraat een overval gepleegd op gokkantoor Ladbrokes. Twee mannen, gewapend met een heggeschaar en een hamer, drongen het pand binnen en bedreigden de uitbater. Ze eisten de inhoud van de kluis. Zij sloegen uiteindelijk op de vlucht met een buit van zo’n 1.000 euro. Deze mannen zijn voorlopig nog spoorloos.