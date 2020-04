Overtreders coronamaatregelen riskeren voortaan GAS-boete Wannes Vansina

27 april 2020

21u08 0 Mechelen Voortaan kan je in Mechelen als meerderjarige een administratieve boete van 250 euro krijgen voor het niet naleven van de maatregelen die werden bevolen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De gemeenteraad keurde daartoe maandagavond een tijdelijke politieverordening goed. Enkel Dirk Tuypens (PVDA) was niet akkoord. “Overtredingen moeten bestraft worden, maar het systeem van GAS-boetes is niet het aangewezen instrument. De parketten maken hier snel werk van. Hier is geen nood aan.”

Burgemeester Alexander Vandersmissen sprak hem tegen. “Hoe je het ook draait of keert, met de GAS-behandeling kunnen we veel korter op de bal spelen en een lik-op-stukbeleid voeren.” Volgens de burgemeester gebruiken de agenten hun gezond verstand bij het vaststellen van overtredingen.

Het bestraffen van het schenden van de COVID-19-maatregelen is mogelijk dankzij een koninklijk besluit van 6 april.