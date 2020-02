Overstromingsgebied voor tweede keer onder water Wannes Vansina

11 februari 2020

Het gecontroleerde overstromingsgebieden aan het Zennegat in Battel zijn maandag in werking getreden om het overtollige water op te vangen. Ten gevolge van de bijzonder hoge waterstand ten gevolge van het stormtij stroomde het gebied via de overloopdijk onder water om andere plaatsen te behoeden voor overlast. “Voor zover we weten is het nog maar de tweede keer dat dit gebeurt”, zegt Tony Van den Broeck, secretaris van Natuurpunt Mechels Rivierengebeid. De eerste keer was in januari 2017. “Bij een lage waterstand van de Dijle loopt het water terug de rivier in door middel van een sluis”, legt hij uit. “Voor de watervogels is dit enorm interessant. Konijnen en muizen hebben wel hoger gebied moeten opzoeken.” Het overstromingsgebied ‘Grote vijver’ aan de overkant van de Dijle in Walem wordt pas in de loop van dit jaar in gebruik genomen.