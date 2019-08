Overladen voertuigen aan de kant gezet: politie int 2.800 euro aan boetes TVDZM

21 augustus 2019

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft op de N16 in Mechelen twee voertuigen betrapt die overladen waren. “Zo trok een kraanwagen de aandacht van onze verkeersploeg”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Het voertuig volgde niet de voorgeschreven reisweg en werd niet begeleid door twee begeleidingsvoertuigen.” Hierop ging de politie over tot een controle. Toen bleek dat het voertuig maar liefst 1,6 kilogram te zwaar was. “Er werd een boete uitgeschreven van 2.000 euro”, gaat de politiewoordvoerder verder. “In afwachting dat het overgewicht werd overgeladen, werd het voertuig aan de kant gezet.” Later betrapte de politie ook nog een lichte vrachtwagen die veel te zwaar was. “Die woog maar liefst 700 kilogram te zwaar”, aldus Van de Sande nog. “De chauffeur moet zijn voertuig opnieuw laten keuren en een boete te betalen van 800 euro.”