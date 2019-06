OVAM start enquête: woont of werkt u op risicogrond? Wannes Vansina

03 juni 2019

11u44 0 Mechelen Het Vlaams agentschap voor afval- en bodembeleid OVAM start vandaag in Mechelen en Nijlen met ‘De Grote Grondvraag’ met als doel vervuilde of risicogronden terug gezond te maken. Alle grondbezitters kunnen informatie opzoeken over de grond waarop hij woont of werkt.

OVAM start het project in drie gemeenten. Inwoners worden opgeroepen om hun grond op te zoeken op de website van De Grote Grondvraag. Ze vullen het adres in en zien meteen, aan de hand van beschikbare informatie, of ze met een risicogrond zitten of niet. Is dat het geval, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat je moet doen om de grond terug gezond te maken.

“Historische vervuiling is een belangrijke problematiek, maar schept ook kansen. In Mechelen hebben we zo na de sanering het Pennepoelpark gecreëerd, maar ook bij grotere ontwikkelingen zoals Komet, Verbeemen en Ragheno wordt vervuilde grond omgevormd tot een nieuwe stadsontwikkeling met openbaar groen. Samen met Gavere en Nijlen wil Mechelen de eerste gemeente in Vlaanderen zijn die de problematiek van vervuilde gronden structureel in kaart brengt, zodat we er samen met onze inwoners voor kunnen zorgen dat op termijn élke vierkante meter in Mechelen onbevreesd gebruikt kan worden om veilig te tuinieren, te spelen of kortom op te leven”, aldus Marina De Bie, schepen van Milieu in Mechelen.