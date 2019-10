Ouderraad BimSem organiseert fluocontroles: meest zichtbare leerlingen krijgen lotje Wannes Vansina

24 oktober 2019

2

Onder de noemer ‘Zorg dat je gezien wordt’ bundelden de ouderraad van BimSem en de school donderdag de krachten om ervoor te zorgen dat de leerlingen opvallen in het verkeer. Meteen na de start van de lesdag trokken ouders naar de stallingen om fietsen uit te rusten met spaakreflectoren, later op de dag kregen eerstejaars en nieuwe leerlingen van het tweede een reflecterende rugzakhoes. De ouderraad wil gedurende de donkere maanden de leerlingen die fluo-items of een fietshelm dragen, ook belonen. Ouders zullen op onverwachte momenten ’s morgens aan de schoolpoort ‘fluocontroles’ uitvoeren en lotjes uitdelen aan de meest zichtbare leerlingen. Na elke controle trekt een onschuldige hand twee winnaars. Zij mogen een gratis moochie gaan drinken in Mechelen. “We hopen dat dit een incentive is voor de leerlingen om zeker fluo te dragen.”