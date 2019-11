Ouderenraad wil meer senioren betrekken Wannes Vansina

19 november 2019

De Stedelijke Adviesraad voor Senioren in Mechelen heeft haar werking herdacht om meer senioren te bereiken. “Het hoofddoel van de nieuwe werkwijze van onze adviesraad is om meer ouderen te betrekken bij de werking van de adviesraad. Daarom hebben we deze nieuwe structuur ontwikkeld waarin betrokkenheid, samenwerking en actieve deelname van vrijwilligers centraal staan”, zegt voorzitter Emiel Neuckens. Iedereen is welkom om deel te nemen. Er wordt gewerkt in verschillende teams. Thema’s die aan bod komen zijn huisvesting, gezondheid en zorg, mobiliteit, sociale cohesie, communicatie, toegankelijkheid, sport en beweging, digitalisering en engagement. Mechelaars die interesse hebben om mee te doen, kunnen hun gegevens achterlaten via deze website.