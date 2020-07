Oude stadsbib serveert Argentijnse en Filipijnse specialiteiten Wannes Vansina

03 juli 2020

13u05 0 Mechelen Voortaan kan je in de oude stadsbibliotheek genieten van Argentijnse empanadas en ‘Filipino Bites’, geserveerd door eetcafé Sundry Seeds. Het proefproject wil jongeren, vrouwen en nieuwkomers kansen geven om te ondernemen.

Sundry Seeds is een Europees project van Joker en wil in het brede kader van duurzaam toerisme een veilige omgeving bieden aan jongeren, vrouwen en nieuwkomers om hun zaak uit te bouwen. Het werd in samenwerking met de stad en de vzw Mest gerealiseerd in de inkomhal van de oude stadsbibliotheek, sinds oktober het nieuwe thuis van kunstenaarscollectief Artenova en co-werkplek Seconddesk.

“Sundry Seeds werkt met een concept waarbij de ondernemers één of meerdere dagen per week de uitbating op zich kunnen nemen. Dit maakt het voor hen laagdrempeliger om op te starten, want dit bijvoorbeeld combineerbaar met een job. Daarnaast laat het extra beheer door Via Via ook toe om ondernemers meer van elkaar te laten leren.”

De opening had half april al moeten plaatsvinden, maar corona gooide roet in het eten. Donderdag kon het wel opstarten. Op donderdag en vrijdag kan je bij Zulma terecht voor authentieke Argentijnse empanadas, op zaterdag (vanaf 11 juli) kan je proeven van de unieke Filipijnse keuken door Joy van Filipino Bites.

Voorlopig is het eetcafé dus drie dagen per week open, telkens van 11 tot 21 uur. Er is dus nog ruimte voor andere startende ondernemers. Kandidaten kunnen contact opnemen via isabelle@vvta.be.