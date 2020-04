Oud-ziekenhuis Zwartzustersvest ingericht als schakelcentrum Wannes Vansina

01 april 2020

10u04 0 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur heeft een aannemer aangesteld om een vleugel van het voormalige ziekenhuis aan de Zwartzustersvest klaar te maken om als schakelzorgcentrum te functioneren in de strijd tegen het coronavirus.

In de provincie Antwerpen wordt gezocht naar in totaal 8 schakelzorgcentra. Een schakelzorgcentrum zorgt voor een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie en zorgt ervoor dat de capaciteit in de ziekenhuizen zelf maximaal kan voorbehouden worden voor complexe zorg. Er kunnen ook mensen terecht die zorg nodig hebben, maar daarvoor niet noodzakelijk in een ziekenhuis.

“In het schakelzorgcentrum realiseren we de vereiste capaciteit van 50 kamers. Indien nodig kan dit zelfs nog uitgebreid worden tot maximum 90 kamers. Daarmee doen we meer dan nodig”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Tegelijkertijd wordt er ruimte voorzien voor de opvang van daklozen en mensen met een dringende woonnood. Later meer.