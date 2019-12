Oud Telstar-voorzitter Herman Dubin overleden Wannes Vansina

05 december 2019

Vrienden en familie nemen komende zaterdag afscheid van Herman Dubin uit Muizen. Hij was een gekend iemand in het dorp. Hij was trainer en later voorzitter van BBC Telstar en bracht ook jarenlang verslag uit in de krant van de vele basketbalwedstrijden in het Mechelse. Daarnaast zette hij zich in voor de gemeenschap, onder meer als lid van de dorpsraad. De laatste jaren sukkelde Dubin, die 71 werd, met zijn gezondheid. Het verlies van zijn echtgenote Lutgart Wouters kwam hij maar moeilijk te boven. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag om 11 uur plaats in Crematorium Daelhof in Zemst.