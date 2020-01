Oud-politicus Jan Verroken wordt 103: “Ik kan er niet aan doen” Wannes Vansina

29 januari 2020

17u22 2 Mechelen Oud-politicus Jan Verroken mag morgen donderdag klinken op zijn 103de verjaardag. “Ik kan er niet aan doen zene.”

Verroken was burgemeester van Oudenaarde, fractievoorzitter in de Kamer voor de CVP en Europees volksvertegenwoordiger. Tot een jaar geleden verbleef hij in rusthuis Noorddtuin in Koksijde, maar na het overlijden van zijn vrouw (99) verhuisde hij naar De Muze in Muizen (Mechelen) om dichter bij zijn familie te zijn. Daar werd hij woensdag gevierd.

“Dat ik 103 word? Ik vind daar niks van. Gewoon blijven ademen, dat is alles”, vertelt de jubilaris over zijn gezegende leeftijd. Of hij de politiek nog volgt? “Als ik iets hoor, dan zet ik mijn oren open en als het voorbij is, doe ik ze weer toe.” Drie jaar geleden was hij nog de vermoedelijk oudste twitteraar van het land, maar dat doet hij niet meer. Zijn ogen werden te slecht.

Genieten doet hij nog het meest van het gezelschap van de andere bewoners en zijn familie. Dochter Hilde, een van acht kinderen, bezoekt hem elke namiddag. “En verder hiervan”, tikt hij op een doos met chocolaatjes. Het weze hem gegund.