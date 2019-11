Oud-leerling leidt werf voor nieuwbouw TSM: “Zo’n kans kon ik niet laten schieten” Wannes Vansina

25 november 2019

11u35 1 Mechelen Een nieuw schoolgebouw zetten op de plek waar je zelf de stiel hebt geleerd. Dat mag Tom Huysmans (32) doen. Hij studeerde bouw- en houtkunde aan de Technische Scholen Mechelen (TSM) en werkt nu als werfleider aan de nieuwbouw. “Zo'n kans kon ik niet laten schieten!”

De nieuwbouw op de campus Jef Denyn vordert met rasse schreden en dat is mede de verdienste van de werfleider van IBO. “Intussen is het alweer dertien jaar geleden dat ik bij TSM op de schoolbanken zat”, doet Tom het verhaal. “Ik deed er mijn vijfde en zesde jaar Bouw- en houtkunde.”

Het stond in de sterren geschreven dat hij in de bouw zou gaan. Hij kreeg de bouwkriebels al van kindsbeen af mee. “Met beide ouders in de bouw kreeg ik het er met de paplepel ingegoten. Vrije tijd, weekendwerk, vakantiejobs? Altijd kon je me wel op een bouwwerf vinden.”

Toen ik hoorde over het nieuwbouwproject, heb ik mijn collega’s meteen laten weten dat ik dit graag voor mijn rekening nam. Zoiets doe je maar één keer in je leven!” Tom Huysmans

Na zijn tijd bij TSM volgde hij nog een bacheloropleiding Bouw aan Sint-Lukas in Brussel, maar dat bleek vooral herhaling te zijn van wat hij op TSM al meekreeg.

“Na al die jaren sta ik terug op de plaats waar ik zelf het vak leerde. Ik ben verantwoordelijk voor de werf van de nieuwbouw die in samenwerking met Scholen van Morgen wordt neergezet. Toen ik hoorde over het nieuwbouwproject, heb ik mijn collega’s meteen laten weten dat ik hert graag voor mijn rekening nam. Zoiets doe je maar één keer in je leven!”

De bouw ging in de zomer van vorig jaar van start. Een oud gebouw maakt plaats voor een modern en functioneel blok met vier verdiepingen. Er komen 31 klaslokalen, een auditorium, directieruimtes, een lokaal voor leerlingenbegeleiding en een cafetaria.