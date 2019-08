Oud-gemeenteraadslid Willy Van den Eynde overleden Wannes Vansina

24 augustus 2019

19u05 0

In de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijleparochiekerk in Mechelen werd zaterdagochtend afscheid genomen van Willy Van den Eynde. De gewezen politicus overleed op 20 augustus in het woonzorgcentrum De Lisdodde. Hij werd 81. Van den Eynde zetelde van 1994 tot 1999 in de gemeenteraad voor de CVP en was er fractieleider. Verder was hij in zijn leven onder meer bestuurder bij Damiaan Reizen, voorzitter van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden Mechelen, voorzitter van Lions Club Mechelen en lid van de raad van bestuur van het Festival Van Vlaanderen Mechelen. “Hij was een ondernemer met een sociaal engagement voor de maatschappij en bijzondere interesse voor kunst en cultuur. Zo restaureerde hij het Hof van Prant aan de Korenmarkt en stelde het ter beschikking voor concerten”, aldus CD&V-politus Stefaan Deleus.