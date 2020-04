Oud-gemeenteraadslid Marie-Louise Grouwet-Vervliet overleden Wannes Vansina

16u09 0 Mechelen Oud-gemeenteraadslid van Mechelen Marie-Louise Grouwet-Vervliet is donderdag ingeslapen. Ze werd 81.

Grouwet verbleef sinds februari in woonzorgcentrum De Lisdodde. Haar verblijf was er van korte duur. Volgens haar zoon overleed ze een de combinatie van dementie en covid-19. De uitvaartplechtigheid wordt voorlopig uitgesteld.

Grouwet was politiek actief voor de Mechelse liberalen. Ze zat in het bestuur en was een tijdlang gemeenteraadslid. “Ze was een grote dame, een dame met klasse”, reageert Vlaams minister Bart Somers.

Sinds 1987 runde ze Galerij CG in de Sint-Jansstraat, waar ze haar groot hart voor de stad etaleerde. Daarvoor gaf ze haar passie voor de kunsten door als lerares plastische opvoeding in de STIM.