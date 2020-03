Oud-burgemeester Jos Vanroy (84 jaar) overlijdt kort na zijn echtgenote Antoon Verbeeck

19u24 14 Mechelen Oud-burgemeester van Mechelen Jos Vanroy is op vrijdag overleden. Vanroy, van 1977 tot 1982 en 1989 tot 1994 burgervader van de Dijlestad, was er 84.

Op 7 maart van dit jaar moest Vanroy nog afscheid nemen van zijn echtgenote Carla Scantamburlo, van wie de afscheidsplechtigheid werd uitgesteld omdat de gezondheid van de gewezen burgemeester achteruitging. Net als zijn echtgenote overleed Vanroy in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. De afscheidsplechtigheid zal door het coronavirus in intieme kring plaatsvinden.

In 1965 maakte de christendemocraat zijn politiek debuut als gemeenteraadslid van Duffel. Na zijn verhuis naar Mechelen werd Vanroy er in 1971 schepen van Sociaal betwiste zaken, jeugd, eigendommen en stadsvernieuwing. Zes jaar later mocht hij voor het eerst de burgemeesterssjerp dragen. Zijn laatste publieke optreden in Mechelen dateert van 1 oktober 2019. “Hij was toen als ereburgemeester te gast bij de inhuldiging van het borstbeeld voor oud-burgemeester Geert Bervoets. Hij was toen nog in goeden doen. Het bericht van zijn overlijden komt voor mij dan ook totaal onverwacht”, reageert burgemeester van Mechelen Alexander Vandersmissen. Twee van de meest iconische stadsgebouwen werden opgericht onder Vanroy: de watertoren op Mechelen-Zuid (het hoogste gebouw van Mechelen) en de Nekkerhal. Ook het recreatiedomein de Nekker werd onder zijn ambtstermijn aangelegd. Onder Vanroy investeerde het stadsbestuur ook in de uitbouw van het rioolcollectorenstelsel. “Dat vergt politieke moed. Het zijn letterlijk en figuurlijk investeringen in de diepte geweest. De Mechelaar ziet niets van die investeringen. Dus je oogst daarmee geen gemakkelijk politiek applaus. Maar tot op vandaag plukken wij wel de vruchten van die noodzakelijke investeringen van toen”, beseft Vandersmissen.

“Een Mechels monument is heengegaan”, deelde titelvoerend burgemeester Bart Somers mee via sociale media. “Jos Vanroy was een echte burgervader, iemand een met een heel sterk karakter. Koppig, maar tegelijk ook heel sociaal gedreven. Ik zal Jos Vanroy herinneren als iemand waar ik mijn hoed voor afdoe. Een burgervader uit het juist hout. Een selfmade man, iemand met liefde voor onze stad, die het beste van zichzelf gaf voor de gewone man. Iemand die respect verdient van elke Mechelaar. Vaarwel Jos.”