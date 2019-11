Organisatoren Mechelse klimaatmars: “Hype van klimaatbetogingen is voorbij, maar we kunnen niet opgeven” Wannes Vansina

25 november 2019

14u52 0 Mechelen De Mechelse afdelingen van Greenpeace en Youth for Climate Mechelen hebben maandag twee ‘banner drops’ georganiseerd om hun klimaatbetoging van vrijdag aan te kondigen. “We kunnen niet opgeven!”

Vrijdag wordt wereldwijd op straat gekomen voor de vierde ‘Global strike for future’. Ook in Mechelen zullen voorstanders van een ander klimaatbeleid op straat komen om te laten horen dat het anders moet.

“We hopen dat er veel volk op zal afkomen, ook al is de hype wat voorbij”, zegt Lore van den Bos van Youth for Climate. “Het is belangrijk om op straat te blijven komen, want er is niks veranderd. Er is geen reden om te verminderen”, aldus haar collega Lien Derveaux.

De organisatie krijgt voor het eerst ook de hulp van Greenpeace. “We moeten een signaal blijven geven, want er is nog altijd niks gebeurd. We zullen het stadsbestuur vragen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen, al doet Mechelen meer dan veel andere steden. Onze boodschap is vooral gericht aan de federale en Europese politiek”, zegt Dieter Roelants van Greenpeace.

De betogers verzamelen om 14.30 uur op de Grote Markt. Om 16 uur vindt een klimaatalarm plaats en zullen de actievoerders zoveel mogelijk lawaai maken met onder meer potten, pannen, fluitjes en muziekinstrumenten. Meer info hier.

