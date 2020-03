Opvallende trend in Mechelen: drugsdealers leveren door coronacrisis steeds meer aan huis AFGELOPEN WEEKEND WERDEN TWEE DEALERS OPGEPAKT Tim Van Der Zeypen

31 maart 2020

19u40 0 Mechelen Het gerecht in Mechelen heeft twee mogelijke drugsdealers opgesloten in de gevangenis. Het gaat om een Mechelaar (32) en een vermoedelijke bovendealer (24) uit Brussel. Opmerkelijk is dat de twee werden aangetroffen in het huis van een afnemer. Iets wat volgens anonieme bronnen steeds vaker voorvalt. Door de coronacrisis lijken dealers hun drugs steeds vaker aan huis te leveren.

De twee mannen werden afgelopen weekend aangehouden en in verdenking gesteld voor handel in verdovende middelen door Mechels onderzoeksrechter Philippe Van Linthout. Het duo werd vrijdagavond opgemerkt door de politie tijdens een controleactie in het kader van het naleven van de coronamaatregelen.

“Bij het binnenrijden van Mechelen werd er een verdacht voertuig opgemerkt. Wanneer de politie het voertuig wilde controleren, sloeg de inzittende op de vlucht”, luidt het bij parketwoordvoerder Kristof Aerts. De inzittende vluchtte naar een woning binnen in de Zelestraat.

400 gram cannabis

Wanneer de politie daar ging aanbellen, kwam er een dame de deur openen. Het parket werd ingelicht en liet in het kader van de drugswetgeving een huiszoeking in de woning van de vrouw uitvoeren. Daarbij werden twee mannen aangetroffen.

Het ging naast de Mechelaar om de twintiger uit Brussel. Die laatste zou ook de inzittende zijn geweest van de wagen die kort daarvoor werd opgemerkt door de politie. Beiden waren in het bezit van drugs. Het ging ongeveer 400 gram cannabis. Ze waren ook nog in het bezit van 6.000 euro cash geld.

Bovendealer

De drugs en het geld werd in beslag genomen. De twee werden opgepakt door de politie. Na hun voorleiding bij de onderzoeksrechter bleek één van hen een lokale dealer te zijn die de bewoonster kwam bevoorraden. De andere aanwezige zou een mogelijk bovendealer van de lokale dealer zijn.

De twee mannen hadden naar verluidt afgesproken in de woning van de vrouw uit de Zelestraat. De bovendealer zou daar zijn lokale dealer komen voorzien zijn van nieuwe drugs. Beiden werden aangehouden en overgebracht naar hun cel in de gevangenis.

Nieuwe trend?

De arrestaties van de twee dealers bevestigt mogelijks een nieuw trend in het verhandelen van drugs. Volgens verschillende anonieme bronnen zorgt de coronacrisis ervoor dat dealers niet langer in café’s (omdat deze nu al twee maanden zijn gesloten) of op straat gaan dealen.

“Omdat er uitvoerig wordt gecontroleerd op samenscholing en zulke handel dan meteen opvalt”, luidt het. “Ondanks de crisis zien we dat drugsgebruik -en handel erg aanwezig blijft. Nu vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer waar hun aanhouding al dan niet wordt verlengd.