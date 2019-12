Optreden volksdansgroep ontroert Hilde tot tranen toe: “Vroeger veel gedanst met mijn man, die er nu niet meer is” Hartenwens in vervulling dankzij seniorenvereniging S-Plus Wannes Vansina

12 december 2019

17u18 0 Mechelen “Ik weet niet wat ik moet zeggen.” Hilde Maes (87) was donderdag tot tranen toe geroerd dankzij de vervulling van haar ‘hartenwens’. Een optreden van volksdansgroep Korneel uit Leest voerde haar terug naar de tijd dat ze met haar echtgenoot Renaat Van Overbeke door Europa reisde met De Pioenen.

Seniorenvereniging S-Plus zorgt elke maand voor een knipselkrant in verschillende woonzorgcentra. Vrijwilligers lezen dan interessante nieuwtjes voor aan de bewoners. “Het doorbreekt de zorgroutine en countert het gevoel van vereenzaming”, zegt Anneleen Hendrickx. Regelmatig vangen de vrijwilligers dromen en wensen van bewoners op. Hieruit groeide het project ‘Hartenwens’. “Elk jaar vervullen we een vijftal wensen in de provincie Antwerpen.” Voor Hilde, die in woonzorgcentrum De Muze in Muizen woont, moest S-Plus niet lang zoeken. Aan al wie het horen wil, toont ze de fotoboeken en knipselmappen die ze in haar kamer bewaart over haar volksdansverleden.

Eerste plaats

S-Plus bouwde in de cafetaria een tentoonstelling met haar foto’s en organiseerde bovenal een optreden van volksdansgroep Korneel. Hilde werd regelrecht terug gekatapulteerd naar de tijd dat zij met De Pioenen door het leven volksdanste. Terwijl ze anders zo graag herinneringen ophaalt, werd ze deze keer stil van ontroering. “Ik ben overrompeld.”

Het optreden deed haar bovenal denken aan wijlen haar echtgenoot, een grote naam in het wereldje met heel wat verwezenlijkingen en eretitels. Hilde danste met Renaat, was de gastvrouw bij de vele vergadermomenten, reisde mee en was de fotograaf. “In Sicilië hebben we nog de eerste plaats bereikt en vervolgens gingen we naar Rome.”

Meiboom

Ze waren 65 jaar getrouwd, tot hij twee jaar geleden overleed. “We zijn in 1952 onder de meiboom getrouwd bij de Sint-Sebastiaansgilde in Haacht”, blikt Hilde terug. “Eerst waren we in een zangkoor, het volksdansen kwam pas later. We hebben veel gedanst.” Met muziek is ze nog altijd bezig. Ze speelt nog piano en blokfluit, al gaat het dan niet meer zo vlug als ze wel zou willen. Dansen is verleden tijd. “Dat laat mijn evenwicht niet toe.” Maar ervan genieten, lukte donderdag gelukkig wel nog.