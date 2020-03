Opticien luidt noodkreet: “We moeten verplicht sluiten, maar krijgen geen hinderpremie. Hoe kan dit?” Wannes Vansina

25 maart 2020

10u43 0 Mechelen De Mechelse opticien Koen Van Pottelbergh (54) kon zijn ogen niet geloven toen hij hoorde dat opticiens moeten sluiten, maar geen hinderpremie krijgen. “Ik zie de toekomst voor mijzelf en veel van mijn collega’s somber in”, vertelt Den Brillenman. Hij startte ondertussen met de online actie ‘Hamster een bril’ om zo te proberen het hoofd boven water te houden.

Orthoptist-optometrist Van Pottelbergh opende in oktober een optiekzaak en galerij in de Befferstraat. De coronapandemie komt hard aan. Het crisiscentrum besliste dat opticiens (en gehoorcentra) de deuren moeten sluiten. Ze mogen enkel nog klanten helpen in noodgevallen, mits inachtneming van de social distance maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld.

Maar de opticiens komen vooralsnog niet in aanmerking voor de vergoeding van 4.000 euro. “Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dat las. Blijkbaar werden we geplaatst bij de paramedische beroepen. Ik doe dit werk dertig jaar, maar tot nu wist ik niet dat opticien een paramedisch beroep was”, zegt Van Pottelbergh.

Reparaties

“Op woensdag 18 maart verklaarde de minister-president zelfs op het nieuws dat een bril enkel mag hersteld worden in noodsituaties en dat er geen nieuwe brillen mogen verkocht worden. Iedereen ging er dan ook vanuit dat we in aanmerking konden komen voor de hinderpremie.”

Niet dus. “Als je weet dat de meeste reparaties gratis worden uitgevoerd door de opticiens, zijn onze inkomsten door deze beslissing tot nul gereduceerd, terwijl de vaste kosten uiteraard wel doorlopen.”

Doodsteek

Hij vreest dat de coronacrisis zo de doodsteek wordt voor veel opticiens. Zelf startte hij daarom met de actie ‘Hamster een bril’ via sociale media. Mensen kunnen een waardebon zonder vervaldatum kopen van 60, 99 of 499 euro, de prijs van een nieuwe bril bij Den Brillenman. Zo hoopt Van Pottelbergh de periode van de sluiting te kunnen overbruggen.

“Ik probeer zo te redden wat er te redden valt. Gelukkig kreeg ik al heel wat positieve reacties en hebben veel mensen zo’n hamsterbon aangeschaft en dat doet deugd. Maar dat we niet aanmerking komen voor die hinderpremie blijft een groot probleem, zeker als de winkels ook na 4 april niet mogen opengaan, want dan kunnen we ook naar die vergoeding van 160 euro per dag fluiten. Dat terwijl in Wallonië opticiens een vergoeding krijgen van 5.000 euro. Begrijpe wie begrijpen kan.”