Opschorting voor man die dreigde met bom op politiekantoor

03 juli 2020

Een man uit Mechelen is door de rechtbank schuldig bevonden aan belaging en bedreiging. Hij viseerde de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Er werd onder meer gedreigd met het laten ontploffen van een bom op het politiekantoor. “De telefoontjes waren bijzonder ongepast en met elk telefoontje zorgde hij opnieuw voor de nodige overlast”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy vanmorgen op zitting. Het parket vroeg een celstraf van tien maanden en een geldboete tot 800 euro met uitstel. Zelf gaf hij de feiten toe. “Ik voelde me onheus behandeld”, klonk het. Zijn advocaat vroeg een probatie-opschorting. De rechtbank ging daar uiteindelijk op in. De man moet zich de komende drie jaar wel aan voorwaarden houden.