Oproep aan supporters Malinwa: “Maak vlaggen, spandoeken en tekeningen om lege tribunes op te fleuren” Els Dalemans

07 augustus 2020

10u54 2 Mechelen KV Mechelen begint zondag aan het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021. Omwille van de coronamaatregelen is er echter geen publiek toegelaten in het stadion, daarom organiseert het Supportersorgaan een originele actie. “Wij vragen de supporters om zo veel mogelijk vlaggen, spandoeken en tekeningen te maken en brengen. Zo kunnen we onze ploeg tóch samen aanmoedigen.”

“Normaal gezien worden onze spelers tijdens hun wedstrijden aangemoedigd door 15.000 supporters, nu zondag zullen ze echter tegen Anderlecht spelen voor lege tribunes. Dit wordt ongetwijfeld een vreemde ervaring. Daarom proberen wij toch iets van dat thuisgevoel te recupereren en een vrolijk moment van te maken.”

Eigen boodschap

“We organiseren vanuit het Supportersorgaan een vlaggen- en spandoekenactie. We gaan de tribunes aankleden met zo veel mogelijk vlaggen en spandoeken. Alle supporters die een vlag willen uitlenen, of een spandoek met hun eigen boodschap erop in de tribune willen zien, kunnen die nu zaterdag in het stadion in Mechelen komen afgeven. De spullen blijven wel eigendom van de supporter zelf, we gaan ze veilig bewaren en na gebruik ook weer netjes teruggeven.”

Thuiswedstrijden zonder publiek

“We hopen dat onze supporters hun creativiteit de vrije loop laten, en met hun grappige of ontroerende boodschappen onze spelers een hart onder de riem steken. Uiteraard verwachten we dat iedereen het netjes houdt, provocerende boodschappen worden niet aanvaard. De vlaggen en spandoeken zullen niet alleen nu zondag gebruikt worden, maar ook tijdens de andere thuiswedstrijden die zonder publiek gespeeld worden.”

Spelerstunnel vol tekeningen

“Ook de kleinste supporters kunnen hun steentje bijdragen. Via onze ‘Kids Club’ kunnen ook zij de spelers van Malinwa laten weten dat ze er niet alleen voor staan. We plannen de spelerstunnel vol tekeningen te hangen, en daarom vragen we alle kinderen tot en met twaalf jaar om een tekening te maken. Wat je tekent, mag je zelf kiezen, zolang het maar een aanmoediging is. Tekeningen binnenbrengen kan op het secretariaat van de club, we vragen iedereen ook om naam, geboortedatum en e-mailadres op elk kunstwerkje te vermelden. De origineelste tekeningen winnen immers een prijs.”

Wie zaterdag een vlag of spandoek naar KV Mechelen wil brengen, maakt best eerst een afspraak via mail: vlaggen@malinwa.be.