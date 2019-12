Oprichters blikken terug op acht maanden De Vleeshalle: “Een hallucinante droom die in vervulling ging”

Mechelen

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 . Dat van De Vleeshalle in Mechelen wordt geschreven sinds 19 april. Intussen mocht de ‘versmarkt meets food court’ vele tienduizenden bezoekers verwelkomen, een gigantisch succes dat oprichters Veronique Smolders en Kevin Goos zelf ook niet hadden zien aankomen. In 2020 willen ze bevestigen en tijd maken voor zichzelf. “Het is een hectisch jaar geweest zoals maar weinige zullen hebben meegemaakt.” Al betekent dat niet dat ze op hun lauweren gaan rusten.