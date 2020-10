Oprichter Nationale Kinderkankerdag ongerust over toekomst: “Sponsors en bestuursleden nodig” Wannes Vansina

04 oktober 2020

13u52 0 Mechelen De organisator van de Nationale Kinderkankerdag in Muizen maakt zich ongerust over de toekomst. “We hebben dit jaar precies nul euro sponsorgeld ontvangen”, zegt oprichter Karel Verbist.

In normale omstandigheden hadden vandaag 400 kinderen met kanker en hun familie genoten van een dagje Planckendael dankzij de Kinderkankerdag. In april besliste de organisatie om het warme evenement te annuleren omwille van corona. “Het is de juiste beslissing gebleken. Je kan die kinderen niet blootstellen aan een of andere infectie. Het tijdig annuleren heeft ons veel geld bespaard”, zegt Verbist.

Vraag is wel of de Kinderkankerdag volgend jaar zal kunnen plaatsvinden. “De programmatie moet rond zijn en de contracten gesloten voor 1 mei, maar gaan we dan al zekerheid hebben over het virus?”

Bovendien is er een financieel probleem. “We hebben dit jaar precies 0 euro sponsorgeld ontvangen. Ik begrijp dat: organisaties hadden het geld zelf nodig of schonken het aan COVID-19 gerelateerde doelen. Vraag is: komen ze volgend jaar terug?”

Ook organisatorisch is er een probleem. In juni verloor de Kinderkankerdag met Nini Tremerie een belangrijke trekker. “Ze was al het vijfde bestuurslid dat overlijdt aan kanker. Het bestuur moet aangevuld, maar vind maar eens iemand die daar elke week uur van zijn tijd wil insteken. Ik zal niet zeggen dat de Kinderkankerdag in gevaar is, maar we maken ons toch ongerust”, besluit Verbist.