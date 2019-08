Oprichter Maanrock sluit zondag zelf festival af: “Nee, dit was écht niet het plan” Wannes Vansina

19 augustus 2019

17u40 0 Mechelen “Zelf op het festival staan, was zeker niet het plan.” Marc Baert (52) is niet alleen een van de oprichters van Maanrock, zondagavond sluit hij het festival op de Grote Markt ook af met Radio Botanique. “Ik zou kunnen zeggen dat het een droom is die waarheid wordt, maar eigenlijk was het niet eens een droom”, lacht hij.

Radio Botanique werd vijf jaar geleden opgericht als gelegenheidscollectief voor de Parkpopconcerten op donderdag in de Kruidtuin. “Ze moesten toen iets hebben om voor en na de act van de avond te draaien. Het eerste jaar hebben we nog met maskers op gespeeld omdat we anoniem wilden blijven. Eigenlijk kenden Jan Campi, Gert Van Eeckhout en ikzelf elkaar ook niet echt goed”, doet Baert het verhaal. Het experiment viel echter in de smaak en het jaar erop werden ze teruggevraagd. “Op dat ogenblik zijn we beginnen nadenken hoe we ons konden onderscheiden van andere deejays, al is met drie spelen op zich al erg afwijkend. En niet zo gemakkelijk, al merk je wel dat iedereen zijn rol begint te vinden in het verhaal.”

Muziek van jaren 60 tot nu

Parkpop opende deuren. De drie deejays werden eerst gevraagd voor Beerputrock, later voor de Weerdse Bierfeesten. In aanloop naar de zomer kwam dan de vraag of ze Maanrock niet wilden doen. “Zowel Jan als ik zitten in de organisatie, maar we hebben onszelf zeker niet opgedrongen. We hebben wel meteen ja gezegd en gaan een soort van best of van Parkpop brengen. Het is zondagavond dus zullen we heel breed gaan, met muziek van de jaren 60 tot nu. We brengen danseressen mee om dat grote podium wat meer te vullen. Zoals altijd willen we meer zijn dan drie deejays achter een draaitafel en animatie en interactie brengen.”

Vrijwilligers

Voor Baert wordt het Maanrockweekend zo nog wat drukker, want de rest van het weekend is hij verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking. Gisteren nam hij zijn intrek in een van de containers op het Sint-Romboutskerkhof: de uitvalsbasis van hemzelf en de dagelijks 325 vrijwilligers. “Ik heb veel respect voor zij die komen meehelpen. De vergoeding die ze krijgen – 30 euro – is niks voor de uren die ze presteren. Zondagavond zijn ze steendood, maar blij dat ze het festival mee hebben doen slagen.”

Samen vrijwilliger zijn op Maanrock, het zorgt ook vaak voor een band voor het leven. Als er dan iemand wegvalt, dan rouwt de ganse ‘familie’ mee. “Deze Maanrock zullen we Gerd Verlinden herdenken. Hij stond sinds het begin achter de toog op de Grote Markt. Hij overleed nadat hij iets kreeg tijdens het fietsen. Op vraag van de familie hebben vrijwilligers bij de begrafenis zijn kist gedragen. Tijdens Maanrock zullen we zijn foto ophangen zodat hij er toch bij kan zijn.”

“Stuk van mijn leven”

Hijzelf kijkt reikhalzend uit naar het festival en niet alleen omdat hij uitkijkt naar de optredens van Arsenal, Milow en Yves Deruyter. “Maanrock is een stukje van mijn leven geworden. Het is ontstaan op vraag van de handelscomités van Grote Markt en Bruul, die in de zomer van 1995 Wim en mij vroegen of we niks konden doen met muziek als sluitstuk voor vijf dagen met winkeliersacties. Dat was meteen vrij groot. We hadden de Kreuners als hoofdact. Dat evenement is een jaar later opgepikt door de stad en Maanrock geworden. Geen haar op mijn hoofd dat er toen aan dacht om zelf op een podium te gaan staan.”