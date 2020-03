Oppositie wil beslissingsbevoegdheid over Europese projecten niet afstaan: “Niet democratisch” Wannes Vansina

03 maart 2020

19u31 0 Mechelen “Een belemmering van de democratie.” De Mechelse oppositie was streng voor het voorstel van het schepencollege om de beslissingsbevoegdheid in het kader van Europese projectsubsidies naar zich toe te trekken.

De stad Mechelen zet al jaren actief in op het verkrijgen van Europese projectsubsidies. Het college van burgemeester en schepenen vroeg de gemeenteraad maandagavond de beslissingsbevoegdheid te delegeren voor zover de cofinanciering niet meer bedraagt dan 500.000 euro “om sneller en efficiënter te kunnen werken”.

“Heeft de stad dan ooit een dossier misgelopen? Dit gaat niet over de aankoop van een pakje friet en een blikje cola”, oordeelde Marc Hendrickx (N-VA). “Een belemmering van de democratie”, vond Frank Creyelman (Vlaams Belang). “U wil meer efficiëntie? De meest efficiënte manier om te besturen is een dictatuur”, wees Thijs Verbeurgt (sp.a) terecht. “Wij kunnen dit niet steunen”, vatte Stefaan Deleus (CD&V) samen.

Volgens burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) zocht de oppositie spijkers op laag water. “We moeten soms wel degelijk kort op de bal kunnen spelen, zeker als het gaat over het aangaan van engagementen. Wij vragen zeker geen blanco cheque. Ik begrijp dat er gezonde bezorgdheid is, maar deze is niet nodig.”

Hij noch zijn collega’s konden evenwel projecten noemen die de stad had misgelopen ten gevolge van tijdsgebrek. Uiteindelijk werd een beslissing verdaagd tot na de bespreking van het voorstel in een commissievergadering.