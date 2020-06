Oppositie uit kritiek op - antiracismestickers: “Of je bent racist of een geitenwollen sok” Wannes Vansina

21u51 0 Mechelen Een deel van de Mechelse oppositie haalde maandagavond uit naar de Een deel van de Mechelse oppositie haalde maandagavond uit naar de stickeractie tegen racisme . Zowel N-VA, Vlaams Belang als CD&V noemde de campagne “polariserend”, waarop ze het verwijt kregen van de burgemeester dat ze zelf ... polariseren.

De wederzijde verwijten werden geuit tijdens een actualiteitsdebat over het actieplan ‘Inclusief Mechelen 2.0', dat door Vlaams Belang en met steun van N-VA en CD&V op de agenda werd geplaatst. Het ging over praktijktesten, straatnemen en vooral de komende stickercampagne in de nasleep van de moord op George Floyd. Alle Mechelaars krijgen voetjes in de bus die ze op hun stoep kunnen plakken om zo symbolisch op straat te komen tegen racisme.

“Een moderne versie van een Jodenster”, vond Creyelman (Vlaams Belang). “Niet-klevers moeten misschien wel stenen door hun ruit vrezen”, aldus Marc Hendrickx (N-VA). Je wordt automatisch in een kamp geplaats: kleef je dan ben je een geitenwollen sok, doe je dat niet dan een racist”, verweet Stefaan Deleus (CD&V).

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) verweet hen … te polariseren. “Ik betreur heel erg dat een positieve campagne in een negatief daglicht wordt gesteld.” Ook inhoudelijk was hij het niet eens. “Want volgens de gevolgde redenering ben je een sluikstorter als je geen ‘Stad om te zoenen’-affiche hangt.”

“Racisme niet veroordelen, dat zou pas ongepast zijn”, vond schepen van Diversiteit Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+).

N-VA en CD&V kregen van de meerderheid en de linkse oppositie ook kritiek omdat ze door het voorstel tot actualiteitsdebat te steunen het Vlaams Belang toelieten zijn “bagger” – de woorden van Thijs Verbeurgt (sp.a) – te verspreiden.