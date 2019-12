Oppositie kritisch over begroting. “De lijst van dingen die duurder worden, is bijna eindeloos” Wannes Vansina

16 december 2019

23u00 4 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft maandagavond de begroting besproken. Oppositie en meerderheid gingen zo'n vier uur met elkaar in debat. De vijf oppositiepartijen namen vooral de verkoop van 101,9 miljoen euro verkoop stedelijk vastgoed en de “bijna eindeloze lijst” hogere retributies op de korrel.

Marc Hendrickx (N-VA) vertelde een ‘parabel van de boven zijn stand levende Mechelaar’ en betrok die vervolgens op de stad. “Het zou om te lachen kunnen zijn als het zo ernstig niet was.” In de eerste plaats nam hij de geplande verkoop van stadspatrimonium op de korrel. “De opbrengst zou beter integraal gebruikt worden voor schuldverlichting.”

Hij wees er ook op dat de stad “tal van belastingen en retributies verhoogt, tegen de verkiezingsbeloftes en het bestuursprogramma in”. “Kom niet af dat de modale Mechelaar het niet gaat voelen. De parkeertarieven worden significant verhoogd, de tweede bewonerskaart kost 120 euro. De retributiebon verhoogt met 16%, 20 cent meer voor wie naar de bioscoop gaat en 50 voor wie naar een betaalde sportwedstrijd gaat. Er moeten meer GAS-boetes uitgeschreven worden, de vuilzakken worden duurder, de single-bon gaat op de schop, enz.”

Geen bloemenmeisjes

Catherine Francois (Vlaams Belang) stelt vast dat “deze meerderheid eindelijk het potverteren van de afgelopen jaren moet betalen, maar daar niet meer in slaagt”.

“Mechelen mooier geworden de afgelopen jaren? Ongetwijfeld, maar de prijzen worden aan de meet uitgereikt. Er staan geen bloemenmeisjes te wachten op de belastingbetaler, enkel een deurwaarder”, luidde haar conclusie.

Ze haalde ook uit naar de uitbreiding van de autoluwe binnenstad en de duurdere parkeertarieven. “Dit is geen goede zaak voor de handelaars en de toenemende leegstand in deze stad. Ondertussen neemt de leegstand toe, nu is ook de Graaf van Egmontstraat getroffen.”

Schuldenverschuiving

Volgens Thijs Verbeurgt (sp.a) betaalt de Mechelaar de rekening voor het beleid van de voorbije jaren. “Parkeren, zwemmen, zwemlessen, afvalzakken, een bezoek aan Tivoli, kunstonderwijs, de lijst is bijna eindeloos van de dingen die duurder worden, en Mechelen was al een behoorlijk dure stad.”

“Maar dat is nog niet genoeg. We mogen nog van geluk spreken dat het bestuur het stadhuis niet verkoopt.” Hij stelde zich ook vragen bij de verkoop aan Woonpunt en aan Zorgbedrijf Rivierenland. “Om de eigen put te delven, gaat men anderen op kosten jagen. Zij hebben geen gouden pot staan, dus men verschuift alleen maar de schulden.”

Volgens sp.a investeert het bestuur te weinig in zorg. “Dit bestuur investeert minder in de ondersteuning van kinderopvang, sluit lokaal dienstencentrum De Smis en verhoogt de rusthuisfactuur.”

Drijfzand

Stefaan Deleus (CD&V) wees op de belastingverhoging die er al is geweest met de wijziging van de onroerende voorheffing en somde op zijn beurt de zaken die duurder worden op. “In plaats van de extra opbrengsten volledig in te zetten voor schuldafbouw, blijft men investeren met geld dat men eigenlijk niet heeft. Een groot deel van de schuldafbouw wordt dan nog gefinancierd door Vlaanderen.”

Ook hij noemde de verhoging van de parkeertarieven en de “weinig duurzame uitverkoop” van het patrimonium. “Bovendien op drijfzand gebouwd. De Nekkerhal heeft men als eens tevergeefs proberen verkopen, maar schrijft men wel gewoon opnieuw in.” Deleus verwees naar de verkoop aan Zorgbedrijf Rivierenland. “En dat kan alleen maar inkomsten halen uit de eigen exploitatie. Er werd al aangekondigd dat de rusthuisfactuur wordt verhoogd.”

Gebraden mus

Dirk Tuypens (PVDA) tenslotte vond dat de meerjarenplanning in de lijn lag van de verwachtingen. “Elke Icarus die naar de zon probeert te vliegen, komt op een bepaald moment als gebraden mus weer naar beneden.”

“We zien een besparingsbestuur. Wie betaalt? De inwoners van Mechelen en het stadspersoneel. Op het einde van de rit zullen de grootste slachtoffers de zwaksten in de samenleving zijn. De ouderen, leefloners en mensen die geen betaalbare woning vinden, zullen opnieuw het gelag betalen.”

Het armoedeplan zal daar volgens hem weinig aan veranderen. “Veel van wat in dat plan staat, kreeg nog geen enkele concrete invulling”, aldus Tuypens.