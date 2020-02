Opnieuw verkeer mogelijk van R6 naar Walem Wannes Vansina

28 februari 2020

15u18 0

Vanaf vrijdagnamiddag zal het weer mogelijk zijn om van de R6 in Mechelen af te slaan naar de Antwerpsesteenweg richting Walem. Sinds begin oktober kon dat niet meer ten gevolge van het verleggen van de riolering in het kader van de bouw van de nieuwe fly-over. Het verkeer werd omgeleid via de E19, maar dat is nu niet meer nodig. De fly-over zal in de loop van april klaar zijn en in gebruik worden genomen, het kruispunt onder de brug een maand later.