Opnieuw onrustig in Mechelen: onbekende gooit brandbom naar wagen op oprit Tim Van Der Zeypen

16 juli 2020

10u00 4 Mechelen De Federale Gerechtelijke Politie is samen met het gerecht in Mechelen een onderzoek gestart naar een brandstichting. Afgelopen nacht gooide een onbekende met een brandbom naar een geparkeerde wagen op een oprit.



Voor een tweede nacht op rij was het onrustig in Mechelen. Na het schietincident in Vennekant in Mechelen-Zuid, werden deze keer buurtbewoners van de Sint-Lambertuslaan in Muizen bij Mechelen opgeschrikt. Niet door geweerschoten, maar wel door een brandbom.

Omstreeks 1.30 uur ’s nachts gooide een onbekende met een brandend flesje benzine naar een voertuig dat geparkeerd stond op de oprit van een woning. De eigenaar merkte de brand zelf op en verwittigde de hulpdiensten. Inmiddels ondernam hij ook zelf een bluspoging.

Met een brandblusapparaat kreeg de eigenaar het brandende voertuig snel onder controle. De brandweer moest enkel nablussen. Na de bluswerken, startte de politie van Mechelen-Willebroek een onderzoek op naar brandstichting bij nacht.

Lopend onderzoek

Ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Zij kunnen de feiten bevestigen. “Het onderzoek is volop lopende”, zegt parketwoordvoerster Christel Minne. “Momenteel is er nog geen verdachte gearresteerd.”

In de loop van de nacht kwam ook het labo ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Het onderzoek wordt nu verder gezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen. Over een motief is momenteel nog niets bekend. Ook niet of er linken zijn met de feiten van dinsdagnacht.

Toen werd er in Vennekant in Mechelen-Zuid een hoekwoning drie keer beschoten met een Kalasjnikov. Gewonden vielen er niet. “Alle pistes blijven open en worden verder onderzocht”, besluit de parketwoordvoerster.