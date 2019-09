Opnieuw inbraak in BA Campus Caputsteen TVDZM

17 september 2019

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw ingebroken in het gebouw van Busleyden Atheneum Campus Caputsteen. Deze keer werd er een lokaal in de basisschool geviseerd. De buit bestond volgens de eerste vaststellingen uit twee tablets. De politie van Mechelen-Willebroek heeft een onderzoek opgestart. De daders zijn voorlopig spoorloos. Het is de tweede keer op ruim een week tijd dat de school wordt geviseerd door inbrekers. Vorige week woensdag drongen twee zestienjarigen ook al een lokaal binnen maar ze werden op tijd betrapt door de conciërge van het gebouw en enkele alerte buurtbewoners. De twee sloegen nog op de vlucht maar konden ingerekend worden na een klopjacht. De jeugdrechters in Mechelen en Brussel plaatsten hen intussen in een gesloten instelling.