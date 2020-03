Opnieuw huisvuilzakken vervalst: stad en Ivarem dienen klacht in Wannes Vansina

04 maart 2020

16u43 4 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur heeft beslist om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen en een advocaat aan te stellen nadat opnieuw huisvuilzakken werden vervalst.

De correctionele rechtbank van Mechelen bevond in september nog tien mannen schuldig aan de handel van valse huisvuilzakken in onder meer de Dijlestad. De mannen verkochten en gebruikten ze gedurende zeventien maanden in 2014 en 2015.

De stad vroeg een schadevergoeding van meer dan een miljoen euro, maar kreeg maar 150.000 euro toegewezen. “Intussen werd deze wel grotendeels betaald”, zegt schepen van Juridische Zaken Koen Anciaux.

Raadkamer

Een paar jaar na de eerste vaststellingen doken opnieuw vervalste huisvuilzakken op. Het gerechtelijk onderzoek naar die tweede vervalsing is intussen afgerond. “Vrijdag komt de zaak voor de raadkamer voor de regeling van de rechtspleging”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket.

Maar daar blijft het niet bij. “Intercommunale Ivarem diende recent een nieuwe klacht in. Bij de omruilactie van vuilniszakken werd vastgesteld dat drie vervalste huisvuilzakken werden aangeboden. Dat is in opsporingsonderzoek”, aldus het parket.

Gouden huisvuilzakken

De stad sloot zich vervolgens bij de klacht van Ivarem aan. Mogelijk zijn de nu aangetroffen vervalsingen nog afkomstig van de tweede of zelfs de eerste vervalsing. “We zullen ons opnieuw burgerlijke partij stellen zoals we ook de eerste keer deden”, zegt Anciaux.

Met de overstap van de witte op de kleinere gouden huisvuilzakken zijn nu in elk geval geen vervalsingen meer in omloop. “Dankzij de omruiling kunnen we nu wel nagaan waar de vervalsingen vandaan kwamen”, aldus nog de schepen en Ivarem-voorzitter.