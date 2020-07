Opnieuw beiaardconcerten met publiek en … Queen Wannes Vansina

12 juli 2020

11u49 2

Sinds deze maand is opnieuw publiek welkom op het Mechelse Cultuurplein bij de beiaardconcerten op maandagavond. Nog tot en met 14 september kunnen liefhebbers genieten van diverse concerten. Gekozen werd voor een moderne programmatie om een breder publiek aan te spreken. Nu maandag weerklinkt vanuit de Sint-Romboutstoren muziek van de legengarische rockgroep Queen. Maandag 20 juli volgt een programma met film- en musicalmuziek, op 27 juli staat alles in het thema van jazz. De stoelen worden coronagewijs verspreid over het plein, de beiaardier is zichtbaar op scherm. Het aanvangsuur is telkens 20.30 uur, de concerten zijn gratis. Meer info op torenenbeiaard.be.