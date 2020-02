Opmerkelijke diefstal in flatgebouw: “Brandblussers en schilderij gestolen” TVDZM

11 februari 2020

In de Koningin Astridlaan hebben dieven een opmerkelijke diefstal gepleegd. Bij een diefstal in de hal van een appartement, gingen ze ervandoor met enkele brandblussers en een schilderij. De daders lieten volgens de eerste vaststellingen van de politiezone Mechelen-Willebroek geen inbraaksporen achter. Die laatste is wel een onderzoek opgestart. De daders zijn spoorloos.