Oplichters aan het werk in Mechelen: “Ze proberen als energie-adviseurs je huis binnen te dringen” 94-jarige dame waarschuwde stadsbestuur Antoon Verbeeck

26 september 2020

08u24 22 Mechelen De Stad Mechelen waarschuwt voor oplichters die bewoners wijsmaken dat ze een energiescan uitvoeren in opdracht van de stad. Wanneer de bewoner daar niet op ingaat, krijgt die kort daarna een brief om alsnog een afspraak te maken. Momenteel is er bij de stad weet van één slachtoffer. “Wij bellen nooit zomaar ergens aan”, waarschuwt schepen van Energie Marina De Bie (VLD-Groen-m+).

Een maatschappelijk werker van de Energiecel van het Sociaal Huis kreeg de eerste melding binnen. Een vrouw van 94 kreeg recent twee jonge mannen aan de deur. Ze zeiden dat ze in opdracht van Stad Mechelen en ‘OCMW’ Mechelen, dus niet Sociaal Huis, een energiescan kwamen uitvoeren om de EPC-waarde van de woning te kunnen bepalen. De vrouw heeft hen enkel aan de deur gesproken. Ze gaf aan dat ze alleen thuis was en dat ze hier niet op inging. “Een wijze beslissing”, zegt Marina De Bie, schepen van Energie in Mechelen. “Onze energie-adviseurs zullen nooit zomaar ergens aanbellen, maar komen alleen langs op afspraak. Bovendien kunnen personeelsleden van de stad zich altijd legitimeren.”

Brief

De oplichters gaven na hun huisbezoek niet op. Na twee dagen kreeg het slachtoffer een brief toegestuurd met in de linkerbovenhoek het logo van ‘Stad & Sociaal Huis Mechelen’ en rechtsboven een gloeilamp met daaronder ‘ENERGIESCANNERS’. De brief vermeldde het volgende: ‘OCMW Mechelen heeft ons de opdracht gegeven om de EPC-waarde van uw woning vast te stellen. Om dit correct te kunnen doen, moeten wij uw woning betreden. De energiescanners zullen terug telefonisch contact met u opnemen om een afspraak vast te leggen. Dit bezoek zou 15 à 30 minuten duren.’

Geen officiële logo’s

“Onder meer aan de logo’s merk je al dat dit geen officiële stadscommunicatie is. Nogmaals, ga hier dus niet op in, maar meld het bij onze stadsdiensten of bij de politie als je met deze oplichters te maken krijgt. Waar de oplichters precies op uit zijn is niet duidelijk, maar dat ze met een smoes je woning proberen binnen te geraken voorspelt niet veel goeds”, aldus de schepen. Gedupeerden kunnen contact opnemen met de lokale politie of melding doen via het fraudemeldpunt van de federale overheid. Wie met vragen zit over isolatie of energie kan contact opnemen met Energiepunt Mechelen op 0800 20 800 of via energiepunt@mechelen.be.