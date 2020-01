Oplichter van voormalig koster van Sint-Romboutskathedraal (én twee bejaarden vrouwen) krijgt twee jaar cel Tim Van der Zeypen

16 januari 2020

10u00 0 Mechelen De man die de voormalige koster van de Sint-Romboutskathedraal heeft opgelicht, werd vanochtend door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar effectief. De man werd ook nog schuldig bevonden aan twee andere oplichtingen.

Tijdens zijn oplichtingen maakte de man vermoedelijk enkele tienduizenden euro’s buit. “Meestal koos hij bejaarde dames of goed gelovige mannen uit als slachtoffers”, klonk het bij de openbaar aanklager vorige maand. Een van zijn slachtoffers was de voormalige koster van de Sint-Romboutskathedraal.

Aan hem had hij een doos met postprenten van kerken beloofd in ruil voor een geldsom. “Alleen heeft de koster deze postprenten nooit ontvangen”, ging de aanklager verder. “Het geld werd echter wel overhandigd.” De koster is inmiddels overleden. Zijn twee andere slachtoffers niet.

Smoesjes

Een van hen stelde zich burgerlijke partij. De vrouw had hem geld overhandigd. Hiervoor verzon beklaagde een smoesje. Zelf sprak hij over een lening maar aangezien het geld nergens meer kon worden aangetroffen, was het voor het parket duidelijk dat het ook hier om oplichting ging.

Aan haar werd zopas ook een schadevergoeding toegekend. “Mijn cliënt ondervindt hier nog steeds emotionele en fysieke gevolgen van”, zei haar advocate Liesbeth De Vleeschouwer vorige maand.

Onderzoeksrechter

Tot slot werd ook nog een derde oplichting bewezen. Zo belde hij een ander slachtoffer dan weer tot drie maal op en deed hij zich voor als respectievelijk een CEO van een bank, een medewerker van Ikea en zelfs één keer als onderzoeksrechter.

Tijdens die telefoongesprekken, vroeg beklaagde om geld op te rollen in een krant en deze vervolgens achter te laten in een brievenbus. “Een koerier zou deze krant mét geld dan komen oppikken”, luidde het. “Bij de derde telefoon rook de vrouw onraad en werd er klacht ingediend.”

“Geen oplichting”

De feiten werden op uitzondering van de koster alle drie betwist. “Mijn cliënt heeft op geen enkel ogenblik gedreigd of mensen verplicht om geld te geven. Hier is helemaal geen sprake van oplichting”, probeerde de advocaat van de Mechelaar zijn cliënt vrij te praten.

Alleen gingen de rechters daar niet op in en oordeelden ze dat alle drie feiten waren bewezen. Ze veroordeelden hem naast een celstraf van twee jaar ook nog tot het betalen van een geldboete van 1.200 euro effectief.

Of beklaagde in beroep zal gaan tegen de beslissing van de Mechelse rechters, is nog niet bekend.